يسرا تكشف أسرار جديدة عن حياتها فى الصغر.. وقسوة والدها عليها

يسرا تكشف تفاصيل جريئة في حياتها الشخصية وقسوة والدها عليها

لأول مرة..يسرا تكشف تعامل زوجة ابيها لها

لأول مرة الفنانة يسرا تكشف عن اسمها الحقيقي





حلت الفنانة يسرا ضيفة في برنامج "السيرة" مع الاعلامية وفاء الكيلاني، وفي خلال الحلقة كشفت يسرا جزءا كبيرا من حياتها الشخصية:





وقالت الفنانة يسرا، إن زوجة ابيها كانت أكبر منها بـ 3 سنوات فقط، معلقة "انا كنت فاكراها هتبقي صحبتي بحكم ان سنها قريب مني.. بس للاسف اكشتفت مؤخرا انه لا مش صاحبتي خالص".





وأضافت «يسرا» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها عندما كانت تحتاج شئ من والدها كانت زوجة ابيها تتوسط لها عند ابيها ليعطيها ذلك الشئ حتي تكون قريبة منها ولكن فى النهاية اكتشفت ان ذلك كان جزءا من ذكاء زوجة ابيها.





وتابعت يسرا، قائلة "اكتشتفا فى النهاية انها مكانتش بتحب أمي خالص .. وعشان كده مقدرش احبها ابدا طبعا .. ومقدرش اسامحها عن دا خالص".





وأوضحت الفنانة يسرا، أن والدها أخذها من المدرسة الي منزله لانه كان منفصلا عن والدتها وكان ذلك الوقت في شم النسيم، مضيفة أنها دائما كنت تعند معه عندما يقوم بفتح الكتب الخاصة بها ويسألها، معقبة "دا كان عند واقسي تعبير أو رد فعل ليا اقدر اقوم بيه فى الوقت دا".





وأشارت إلى أن والدها أخذها بالغصب من اللمدرسة وليس بإرادتها، قائلة "لو كان بايدي مكنتش روحت .. ياريته كان بايدي .. وانا كبرت واتوجعت واتقهرت".





ونوهت يسرا إلى أن والدها لم يحرمها من الدراسة بسبب غيرته عليها، ولكن بسبب انه كان يريد أن يوجع قلب والدتها بها، مشيرة إلى انها كانت دائما تكون من اوائل المدرسة وتهتم بدراستها بشكل كبير.





مضيفة :انها أهملت في دراستها عندما أعجبت بشاب وكانت بينهما علاقة غرامية وهذا هو السبب الوحيد الذي جعلها ترسب فى الترم الدراسي.





متابعة : إسمها الحقيقي "سيفين"، مشيرة إلى أن شخصية يسرا وسيفا أصبحوا شخصية واحدة، معقبة "يسرا اللى قدام الناس فيها نجومية .. ولكن سيفا مع نفسها أو مع صحابها بس مش قدام الناس".





مؤكدة انها لم تعرف أسم يسرا المكتوب علي شهادة ميلادها الا عندما كبرت فى السن وقرروا ان يقوم بعمل أسم فني لها فعندها أخبرها والدها باسم يسرا.



