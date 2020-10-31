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أسباب ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن.. خبير يوضح

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد العطار رئيس  الإدارية المركزية للحجر الزراعي، أسباب ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن خلال العام الجاري.

وقال العطار خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكستر نيوز"،:" زيادة الصادرات تعطي سمعة جيدة للمنتجات الزراعية المصرية وتساهم في زيادة الإقبال عليها".

وتابع:" ارتفاع الصادرات يعكس جهد الفلاح فضلا عن جودة المنتجات، لافتا إلى أن كل دول العالم تأثرت في صادراتها بسبب فيروس كورونا.

وكرم السيد القصير، وزير الزراعة، مزارعًا ومهندسًا زراعيًا من مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، لتميزهما في العمل والزراعة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه جرى تكريم كل من المزارع عديل محمد عبد الله من مركز باريس، والمهندس عطية خليل عبد الوهاب، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بباريس والمشرف على الحقل الإرشادي للقمح.

وأضاف مجد، أن المزارع جرى تكريمه بعد حصوله على المركز الأول في أعلي انتاجية للقمح على مستوي محافظة الوادي الجديد وكان الصنف" شندويل "1وحقق انتاجية 28 اردبًا للفدان.

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