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رياضة

حكام مباريات السبت فى الدوري.. أمين عمر يدير لقاء الأهلي والطلائع

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام مباريات اليوم السبت فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت الى الحكم الدولى أمين عمر.

ويعاون الحكام الدولة أمين عمر ثناءى المساعدين تامر سمير واسامة عبداللطيف وحكما رابعا عمرو عبدالفتاح وحكما للفيديو عمرو الشناوى ومساعده محمود ناجي.

وتقرر أن يدير الحكم الدولى جهاد جريشة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد السيد وطارق مصطفى وحكما رابعا محمد على كامل وحكما للفيديو محمود دسوقي ومساعده محمود وفا.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية الاستعانة بالحكم عبدالعزيز السيد لإدارة مباراة سموحة واف سي مصر على أن يعاونه كل من : وليد حميد وأحمد زيدان وحكما رابعا محمد الديب وحكما للفيديو خالد الغندور ومساعده عمرو رمضان.

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