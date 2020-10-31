ارتجال ورحلة.. تعرف على الفيلم المصري الحاصل على جائزة "السعفة" بمهرجان كان

روى المخرج سامح علاء، أول مصري يحصد جائزة "السعفة" لمهرجان كان، عن فيلم "ستاشر"، قائلا:" إحنا حضرنا المهرجان لمدة 3 أيام ومكناش نعرف أي بخصوص الجائزة".



وأكمل خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، أغلب فريق العمل لم يتمكن من حضور مهرجان كان، ولكنهم الآن متواجدين في مهرجان الجونة، وأيضا حصلوا على جائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان.



وتابع: لحظة الإعلان كان معايا المخرج الفرنسي فقط..وكانت لحظة مفاجأة للغاية.



وكشف عن فكرة الفيلم قائلا: القصة بتدور عن شاب بيقابل حبيبته وبيروي تفاصيل رحلته لها، معقبا: الفيلم يغلب عليه طابع الارتجال.

