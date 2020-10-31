الحركة الوطنية: نجاح العاصمة الإدارية يمثل مستقبل مصر.. والهدف من المشروع ليس ربحيا

قال المستشار أسامة رجب، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمدير التنفيذي لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن العاصمة الإدارية الجديدة صرح كبير جدا تنفذه الدولة المصرية بأيادي مصرية.





أضاف رجب في حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" الذى يذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضاهى في مساحتها "سنغافوره"، وبها مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين، متابعا: "نجاح هذا المشروع يمثل مستقبل مصر، ورؤية القيادة السياسية لهذا المشروع هو النجاح فقط".





وأوضح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن غرفة التطوير العقارى تسعى إلى الترويج للعاصمة الإدارية داخل مصر وخارجها، وتابع: "أهداف المطورين في المشروع ليس ربح ولكن النجاح في العاصمة الإدارية الجديدة ليتحاكى به الآخرين في الدول الأخرى ونحن شركات مع الوطن في التنمية".



