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محافظ الشرقية:168 الف حالة حصيلة المتقدمين للتصالح بالمحافظة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حصيلة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وصل 168 ألف حالة بمعدل يومي 2000 حالة.

وتابع غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" أتوقع على أخر شهر نوفمبر ان يتقدم كل المواطنين بالتصالح لان المواطنين أدركوا أن هذا التصالح يصب في صالحهم".

أكد المحافظ إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تقدم كافة التيسيرات على المواطنين لإنهاء مصالحهم.

وثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا و الوحدات المحليه القرويه تأتي لتشجيع المواطنين على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.

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