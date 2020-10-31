إضاءة مكتبة الإسكندرية لمحاربة مرض سرطان الثدي "الانتشاري"

أضييئت " مكتبة الإسكندرية " باللون الوردي تزامنآ مع حمله ( هي ) في دعوة لإلقاء الضوء علي مرض سرطان الثدي "الانتشاري "، وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفي شفاء الأورمان ، إن من أهم أهداف حملة "هي"، هو إيضاح الفرق بين مراحل سرطان الثدي المختلفة، حيث تراوح مراحل سرطان الثدي من 1 إلى 4 مراحل، مع العديد من الفئات العمرية.





وأضاف أن الرقم الأقل يشير إلي المراحل المبكرة من السرطان، بينما الأرقام الأكبر السرطان تعكس أنه في مراحله المتأخرة.





وأضاف أن سرطان الثدي الانتشاري والذي يسمى بالمرحلة الرابعة أو سرطان الثدي المتقدم عندما ينتشر في الجسم، فإنه قد ينتشر خارج الثدي إلى أعضاء أخرى في الجسم يصعب السيطرة عليه، لذا نسعى لإلقاء الضوء عليه وترعاه فايزر وأضاف الدكتور سعيد احمد النويعم استاذ علاج الاورام كلية الطب جامعة الاسكندرية، أن علاج سرطان الثدي الانتشاري لـ"المراحل المتأخرة" شهد نجاحًا كبيرا في السنوات الماضية أن بعض هذه العلاجات إذا أعطيت مع العلاج الهرموني التقليدي ترفع نسب العلاج بشكل غير مسبوق بالإضافة لنسبة أعلى بكثير في التحكم بأعراض المرض والنجاة منه لفترة زمنية أطول تصل إلى أكثر من سنتين بدون نشاط للمرض.





ومن ناحيته أكد الدكتور احمد مجدي استشارى طب الأورام بمستشفى شفاء الأورمان ، أن مصطلح جودة الحياة مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بسرطان الثدي الانتشاري، حيث أن جودة الحياة تتضمن الصحة العاطفية والجسدية، والقدرة على أداء الأدوار اليومية، الألم والتعب والآثار الجانبية الأخرى للعلاج أو لسرطان الثدي نفسه، وأخيرا فان المخاوف المالية هي أيضًا جزء من جودة الحياة، ولذلك فان جودة الحياة هي العنصر الأهم في حملة "هي".



