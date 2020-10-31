أخبار التوك شو.. لأول مرة يسرا تكشف عن اسمها الحقيقي.. ورامي رضوان يوجه رسالة مهمة للخطيب على الهواء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





قالت الفنانة يسرا، إن والدها لم يحرمها من الدراسة بسبب غيرته عليها، ولكن بسبب انه كان يريد أن يوجع قلب والدتها بها، مشيرة إلى انها كانت دائما تكون من اوائل المدرسة وتهتم بدراستها بشكل كبير.





قالت الفنانة يسرا، إن إسمها الحقيقي "سيفين"، مشيرة إلى أن شخصية يسرا وسيفا أصبحوا شخصية واحدة، معقبة "يسرا اللى قدام الناس فيها نجومية .. ولكن سيفا مع نفسها أو مع صحابها بس مش قدام الناس".





عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لطلاب يقومون بتكسير مقاعد الفصول داخل احدى المدارس.





قال الفنان عمرو عبد الجليل، إن علاقته بالتكنولوجيا قليلة جدا، معلقا "مش علي أيامنا .. وعيالنا هما اللي بيعرفوا فى التكنولوجيا جامد"، موضحا أنه عندما قرأ شخصية "الريس عزيز" في مسلسل النهاية مع المخرج ياسر سامي، فأعجبه الدور جدا وقام بعمله بمنتهي السهولة لانه كان يفهم الدور جيدا.





أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن من يقول إن (الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع)؛ فقد تجني على الحقيقة النبوية، وأساء الأدب مع سيدنا رسول الله.





هنأ الإعلامي رامي رضوان، محمود الخطيب ، بعيد ميلاده الـ 66، الذي وافق اليوم، قائلا "كل سنة وانت طيب يا بيبو .. يا حبيب الملايين.. أسطورة من أساطير الكرة .. ووجب أن نوجه له كل التحية .. لان مكانته في قلوب الملايين كبيرة جدا جدا".





كشفت الفنانة وفاء عامر عن اسباب إصطحابها لنجلها عمر في مهرجان الجونة السينمائي، ردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن ذلك قائلة: " بحس بامان وكمان بحب اطمن عليه حتى ساعة التصوير بطمن عليه أوي من وهوا صغير كنت عاملة أوضتي كأنها بيت فيها التلاجة والملايات والسجاد عشان هوا يقعد قدامي ويذاكر وانا اذاكر قدام الكاميرا وأعمل مشهد حلو مكنتش بسيبه".





قال عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، إنه يمكن اختراق الهاتف من خلال الشاحن، فهناك شواحن تكون مخصصة لاختراق الهواتف فور وضعها بها، ولهذا يجب علينا عدم وضع الهواتف في شواحن غير مضمونة.









قال عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، إن نفاد شحن البطارية بشكل سريع وأيضا باقة الإنترنت يعدان من مؤشرات اختراق الهواتف، مؤكدا على أن اختراق كاميرا الهاتف والميكروفون يتم بسهولة بالغة.





أكد الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق والنقل بجامعة حلوان، أن القيادة السياسية الحالية تولي مشروعات النقل اهتماما كبيرا.



