في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد شوارع العاصمة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة ليلية تفقد فيها شارع النحاس وابن الفارض والنادي و المديرية والبورصة والجلاء وسعيد ومحب والأشرف وكورنيش المرشحة موجهًا رئيسي حى أول وثان طنطا برفع القمامة المتراكمة بالشارع باستمرار.









كما تابع المحافظ أعمال تطوير ميدان المحطة والسكة الحديد وتفقد ميدان السيد البدوي موجهًا برفع الإشغالات الموجودة بالطريق والتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بحرم الطريق وعدم الفرش في الشارع





و خلال الجولة قام قسم الإشغالات التابع لرئاسةحى أول وثان طنطا برفع كافة الإشغالات بتلك الشوارع وتشميع عدد ٢ كافيه للتعدي على حرم الطريق ، كما تم سحب عدد ٨ رخص قيادة للوقوف صف ثان والتحفظ توكتوك مخالف للسير عكس الاتجاة من خلال إدارة المرور.





رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا



