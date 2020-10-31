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رياضة

كل سنة وانت طيب يا بيبو.. عصام الحضري يهنئ محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ66

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
الخطيب و الحضري
الخطيب و الحضري
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محمد بدران
هنأ عصام الحضري لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ونشر عصام الحضري صور للخطيب من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وعلق "‏عيد ميلاد سعيد كابتن محمود الخطيب كل سنة وانت طيب يا بيبو  ويا رب العمر كله ليك في صحة و سعادة دايما يا رب يا كابتن 🎂❤️ ".


واحتفلت الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى أمس الجمعة 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66.

بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة واستطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.

وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى الستة عشرة من عمره، و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان، كما فاز بجائزة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في أفريقيا.

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