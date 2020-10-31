جريمة وحشية.. هندية تقتل حماتها ثم تحاول حرق جثتها

ثم محاولة حرق جثتها في جريمة وحشية وقعت بمدينة جوتا في ولاية كوجارات الهندية. قتلت إمرأة هندية حماتها بفتح جمجمتها بقضيب حديدي





ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية قالت حماة نيكيتا أغراوال، 29 عامًا، إن زوجة ابنها كانت على علاقة بزوجها، وانتهي بهما الشجار إلى محاولة حرق جسدها لتغطية آثار جريمتها.

ريخا البالغة من العمر 52 عامًا. وبحسب ما ورد، هرع زوج المرأة، ديباك، إلى المنزل بعد أن أخبره والده أن هناك شجارًا بين زوجته الحامل وأمه









ووضع ديباك سلمًا مقابل النافذة المسطحة ليتسلق إلى الداخل بعد أن أخبرته زوجته أنها محبوسة في غرفة النوم، و عندما دخل رأى والدته محترقة جزئيًا و ملقاة ميتة في بركة من الدم.



