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منوعات

جريمة وحشية.. هندية تقتل حماتها ثم تحاول حرق جثتها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:42 ص
هندية تقتل حماتها
هندية تقتل حماتها ثم تحاول حرق جثتها
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يارا زكريا
قتلت إمرأة هندية حماتها بفتح جمجمتها بقضيب حديدي ثم محاولة حرق جثتها في جريمة وحشية وقعت بمدينة جوتا في ولاية كوجارات الهندية.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية قالت حماة نيكيتا أغراوال، 29 عامًا، إن زوجة ابنها كانت على علاقة بزوجها، وانتهي بهما الشجار إلى محاولة حرق جسدها لتغطية آثار جريمتها. 
 
وبحسب ما ورد، هرع زوج المرأة، ديباك، إلى المنزل بعد أن أخبره والده أن هناك شجارًا بين زوجته الحامل وأمه ريخا البالغة من العمر 52 عامًا. 


ووضع ديباك سلمًا مقابل النافذة المسطحة ليتسلق إلى الداخل بعد أن أخبرته زوجته أنها محبوسة في غرفة النوم، وعندما دخل رأى والدته محترقة جزئيًا و ملقاة ميتة في بركة من الدم.

ووجد الزوج قضيبًا حديديًا بالقرب من جسد أمه، ثم وجد زوجته جالسة تكرر مرارًا أنها لم تقتل والدته، و بعدها اتصل ديباك  بالشرطة التي ألقت بدورها القبض على زوجته، الحامل في شهرها الرابع.

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