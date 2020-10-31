البحث العلمي: 15 نوفمبر آخر موعد للالتحاق بمنتدى الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة بالخرطوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، تنظيم المنتدى الأسفيرى الأول "أهمية الطاقة الشمسية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع المركز القومى لأبحاث الطاقة بالسودان يوم 25 نوفمبر المقبل، بالخرطوم.





وتتمثل محاور المنتدى في:





استخدام الطاقة الشمسية فى الأمن الغذائى





استخدام تقنية النانو فى تطبيقات الطاقة الشمسية





اقتصاديات الطاقة الشمسية





وأوضحت الاكاديمية أن آخر موعد للتسجيل وقبول الأوراق العلمية 15 نوفمبر2020، وستتحمل الجهات المنظمة للمنتدى نفقات الإقامة للمرشح الذى تقبل ورقته، وتتحمل الجهات المرشحة نفقات السفر لمرشحيها، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.





وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر -الثالثة لعام 2020 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الانترنت DL101AEG20S3 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو).





يذكر أن آخر موعد للتسجيل في الدورة 26 أكتوبر 2020 من خلال الرابط التالي وستبدأ الدورة اعتبارًا من 9 نوفمبر و حتى 27 ديسمبر 2020.