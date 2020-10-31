مصر تسجل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وعشرات القتلى والمصابين في زلزال عنيف يهز مدينة أزمير التركية.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة للعراق

الجزائر: وضع وباء كورونا بالبلاد.. مقلق جدًا

مسؤولون أمريكيون: متسللون إيرانيون قرصنوا بيانات ناخبين

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نزع فتيل أزمة كراباخ





وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر أرسلت كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامنًا مع شعب العراق فى أوقات المحن والأزمات.





وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية، كان فى استقبالها عدد من المسؤولين بجمهورية العراق.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 176 اصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى خروج 80 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99353 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن فحوى الرسالة الخطية التي حملها مبعوث أمیر الكويت الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ د.أحمد الناصر، إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزير، تتضمن التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة والمجالات، ومنها الخلاف الخليجي والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.





ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة عن مصادر القول إن التنسيق مع المملكة العربية السعودية يأتي لكونها أساسية ومحورية في المنطقة، وتتضمن الرسالة العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.





وقالت "الراي" إن وزارة الصحة الجزائرية، أمس الجمعة، إلى أن وضع وباء كوفيد-19 في البلاد بات مخيفا ومقلقا جدا، فيما أصبحت المستشفيات ممتلئة عن آخرها بالمصابين بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وبحسب تقييم السلطات الصحية في الجزائر، فإن وضع الجائحة يستدعي دق ناقوس الخطر، فيما تتزايد المخاوف من موجة ثانية من الفيروس.









دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن زلزالًا ضخمًا هز مدينة أزمير التركية، مخلفًا وراءه 709 مصابًا و17 قتيلًا، مشيرةً إلى أنه في جزيرة ساموس اليونانية، قتل مراهقان اثنان إثر انهيار جدار مبنى، في أعقاب الزلزال، حسبما أعلن جهاز الإطفاء.





وأشارت "الوطن" إلى أن مسؤولين أمريكيين قالو إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.





وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك "نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل".





وقالت "الأنباء" إن زيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اتفقا على مجموعة من الخطوات العاجلة لحل الصراع بينهما في إقليم ناغورنو كراباخ بعد عقد محادثات، فيما قال بيان صادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة إن الوزيرين اجتمعا في جنيف واتفقا على عدم الاستهداف العمدي للمدنيين وبدء عملية لتبادل الجثث في أرض المعركة وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع بهدف تبادلهم.



