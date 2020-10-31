AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محكمة في بنسلفانيا توقف مؤقتا حظر تيك توك في الولايات المتحدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قرارا بإيقاف الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.


ورفع 3 مدونين قضية ضد قرار السلطات الأمريكية حجب تطبيق "تيك توك" في البلاد اعتبارا من 12 نوفمبر القادم، مصرين على أن القرار يفقدهم "الفرص المهنية" التي يوفرها التطبيق.


وقررت المحكمة في بنسلفانيا تلبية الدعوى، وإيقاف تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية مؤقتا.


يذكر أن الإدارة الأمريكية قررت حجب تطبيق "تيك توك" الذي صممته شركة صينية، معتبرة أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، ويوفر للسلطات الصينية الوصول إلى بيانات شخصية لأعداد كبيرة من الأمريكيين.


وأمهلت واشنطن شركة ByteDance المالكة للتطبيق حتى 12 نوفمبر لإيجاد حل "للمشاكل الأمنية".

ترشيحاتنا

ننشر أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات

يسرا: لا أحب السيرة الذاتية التي تكتب بعد وفاة صاحبها.. فيديو

بفستان اخضر.. عبير صبري تبهر متابعيها في ختام مهرجان الجونة

تفاصيل صادمة.. رجل يتعرض لإصابات خطيرة بعد دخوله قفص حيوان

أخبار الرياضة.. جاساما حكمًا لمباراة الزمالك والرجاء.. الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي

بفستان فضي ومكياج صاخب.. جوهرة تتألق في ختام مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. جاجوار تطرح jaguar e pace موديل 2021 الجديدة كليا.. صور

سعر ومواصفات السيارة الخارقة بوجاتي بولايد bugatti bolide بعد طرحها رسميا.. فيديو وصور

كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور