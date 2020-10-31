محمد بركات: الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المنضمة لقائمة المنتخب عقب مباراة الطلائع

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر عن موعد الإعلان عن أسماء لاعبي الأهلي المنضمين لقائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد بركات خلال مداخلة هاتفية على قناة "on time sports": "أنا مشفق على حسام البدري، نحن لم نلعب مباريات ودية منذ شهر 10 الماضي".

وأضاف: "بعد ذلك حدث تأجيل لمباريات دوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة، وكلما أعلن كاف عن موعد جديد أربك حسابات البدري".

وتابع: "حسام البدري قرر إعلان أسماء لاعبي الأهلي المنضمين لمنتخب مصر عقب مباراة طلائع الجيش".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري عقد أمس اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة كل الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.





واستعرض المدير الفني ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت انتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب والذي سيكون على مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارا من يوم ٩ نوفمبر.