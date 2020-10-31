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أخبار البلد

اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية وإرسال مصر مساعدات طبية إلى بغداد.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
الصحف
الصحف
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أ ش أ

 أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من الموضوعات المهمة ومنها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق في بغداد اليوم ، وإرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى العراق.


وذكرت الصحف الثلاث (أخبار اليوم- الأهرام- الجمهورية) أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتضامنًا مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة إلى جمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية.


من جانبه، وجه الجانب العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.


وتأتى تلك المساعدات فى إطار الجهود والمساعى المصرية فى مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.


وأشارت الصحف إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيتوجه إلى العراق، اليوم السبت، في أول زيارة رسمية لمسؤول مصري رفيع، حيث سيعقد مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.


وانطلقت أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزير التجارة العراقي علاء الجبوري في بغداد، الجمعة، تمهيدًا للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين.


وفي الشأن المحلي، لفتت الصحف إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ستعلن نتائج انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى، غدا الأحد، الأول من نوفمبر.


وأجريت عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة: هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.


وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية بـ 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.


وذكرت الصحف الثلاث أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - ايطاليا.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يتناول تفاصيل قانون جلب العمالة لإيطاليا من الخارج والمسمى بـ قانون (فلوسي)، حيث يسمح بدخول 30 ألفًا و850 عاملا من خارج إيطاليا من 30 دولة منها مصر، علي أن ينتهي موعد التقديم في 31 ديسمبر 2020.


وفي الشأن الاقتصادي، توقع البنك الدولي وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 24.4 مليار دولار في عام 2020 أي ما يوازي 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، رغم تداعيات جائحة فيروس "كورونا" التي يواجهها العالم.


وذكر البنك الدولي، في موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، أنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كورونا"، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال لداخل مصر، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وعلى الصعيد الرياضي، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إعادة جدولة المباريات المتبقية من دوري الأبطال لهذا الموسم، حيث تقرر إقامة مباراة الإياب من نصف النهائي بين الزمالك المصري والرجاء المغربي يوم 4 نوفمبر المقبل في الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام المباراة النهائية بين الفائز من الزمالك والرجاء مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في الساعة التاسعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.


وأوضحت لجنة المسابقات أن التأجيل تم بناءً على طلب السلطات في الاتحاد العضو المضيف، ووفقًا للبروتوكول الدولي الخاص بـ (COVID 19).

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