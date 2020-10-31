بالصدفة .. 6 أشياء في الطبيعة تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. صور

عن طريق الصدفة البحتة اكتشف عدد من الأشخاص حول العالم خلال الفترة الأخيرة من عام 2020 عدة أشياء في الطبيعة أشبهت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقًا لتقرير عرضته صحيفة " ذا صن" البريطانية ظهر شبه الرئيس الأمريكي ترامب على شريحة ستيك من اللحم الأحمر وكذلك لحم التونة المجمد.
وعُثر أيضًا على شبه الرئيس دونالد في شكل شجرة وبحيرة أيسلندية وتسريحة تشبه حزمة الذرة وأذن كلب، كما جاء في الصور الواردة بتقرير الصحيفة.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق اكتشفت سيدة بريطانية وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شريحة ستيك من لحم التونة، حيث ظهر التشابه بين الشريحة والزعيم الأمريكي على الفور من عيون وأنف وتصفيفة شعر.
وحسبما ورد في صحيفة " ذا صن" البريطانية قالت أماندا، وهي أم لطفلين: "لقد شكتت في وجود وجه الرئيس الأمريكى على شريحة لحم تونة، وأخرجتها من الفريزر، ووضعتها جانباً ثم قلت في دهشة: "يا إلهي تشبه دونالد ترامب".
وتابعت أماندا: "رأيت وجه الرئيس ترامب على الفور، كان لديه شعر مصففًا جيدًا، والذقن يخرج قليلًا من الأسفل، وعيناه الصغيرتان، وأنفه وفمه، وكان لديه ابتسامة كبيرة على وجهه، إنه يبدو أكثر سعادة من الحقيقة، أعتقد أنه سيجدها مضحكة إذا رآها".