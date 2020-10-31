AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

إثبات العكس.. ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
عرض على مسرح مركز الهناجر للفنون، أمس الجمعة، العرض المسرحى "إثبات العكس" ضمن العروض العشر المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى . 

عرض "إثبات العكس" جامعة الفيوم، للمؤلف أوليفيى شاشيارى، إخراج محمد كسبان، تمثيل " محمود خليفة، مصطفى سيد، دميانة إميل، محمود سيد، آية ياسر"، ديكور وملابس شيماء عبد العزيز، إضاءة معتز الأحمدى، رسوم متحركة إبراهيم محمود، إعداد موسيقى محمد كسبان، مساعد مخرج أحمد مصطفى ومعتز الأحمدى، مخرج منفذ مينا جمال  .

يذكر أن لجنة المشاهدة ضمت النقاد" باسم صادق، مي سليم، هند سلامة"، وتتكون لجنة التحكيم برئاسة الفنان محمد دسوقي، بعضوية الفنان إيهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج اسلام إمام، د. مروة عودة" .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض مسرحية محل اللعب بالهناجر.. 22 سبتمبر

عروض مسرحية فى الطريق إليك.. تفاصيل

انتعاشة بمسرح الدولة.. 3 عروض منتظرة.. ريم مصطفى وأحمد السعدنى في هاملت بـ «رؤية عصرية».. وسمير العصفوري يقدم «بير السلم»

افتتاح مسرحية "محل اللعب" بالهناجر

توم وجيري ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

" توم وجيرى" ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

ترشيحاتنا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل طرق للحفاظ على بطارية الهاتف من التلف.. و19 تطبيقا تدمر هواتف آيفون

رئيس وزراء كندا معارضا ماكرون: حرية التعبير لها حدود

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لتعويض خيبة الكلاسيكو أمام ألافيس

ارتفاع هائل في رسائل واتساب يوميا..تعرف على السبب

رسميا.. جاجوار تطرح jaguar e pace موديل 2021 الجديدة كليا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان الصينية تطرح يوني كيه changan uni k شبيهة بورش كايين porsche cayenne.. صور

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في حفل ختام مهرجان الجونة

رسميا.. جاجوار تطرح jaguar e pace موديل 2021 الجديدة كليا.. صور