إثبات العكس.. ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

عرض على مسرح مركز الهناجر للفنون، أمس الجمعة، العرض المسرحى "إثبات العكس" ضمن العروض العشر المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى .





عرض "إثبات العكس" جامعة الفيوم، للمؤلف أوليفيى شاشيارى، إخراج محمد كسبان، تمثيل " محمود خليفة، مصطفى سيد، دميانة إميل، محمود سيد، آية ياسر"، ديكور وملابس شيماء عبد العزيز، إضاءة معتز الأحمدى، رسوم متحركة إبراهيم محمود، إعداد موسيقى محمد كسبان، مساعد مخرج أحمد مصطفى ومعتز الأحمدى، مخرج منفذ مينا جمال .





يذكر أن لجنة المشاهدة ضمت النقاد" باسم صادق، مي سليم، هند سلامة"، وتتكون لجنة التحكيم برئاسة الفنان محمد دسوقي، بعضوية الفنان إيهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج اسلام إمام، د. مروة عودة" .