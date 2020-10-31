بعد طلاقها.. تعرف على قصة كفاح أم وابنتيها على عجلة

قالت أم مريم، امرأة تعمل "ديليفري" للإنفاق على بناتها، إنها اضطرت للعمل منذ 8 أشهر لتربية بناتها وذلك بعد طلاقها من زوجها، واضطرت أ ن تكون المسؤول الأول والأخير عن الانفاق وان تلعب دور الأم والأب .





وتابعت أم مريم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنها قامت بشراء عجلة تساعدها في توصيل الطلبات وأيضا توصيل بناتها للمدرسة ورفع عبء مصاريف المواصلات من عليها، معقبة: "كان لازم أفكر في حاجة تصرف عليها وتحسن معيشتي".





وأوضحت أنها قامت بعمل تعديل في العجلة بعد شرائها وذلك لتناسب بناتها في أن يكونوا مصحوبين لها في العمل، منوهة أنها ليس لديها من يرعى أولادها ولا من أهل أو أقارب، ولذلك بناتها دائما معها في أي مشوار.





وأشارت إلى أنها لم تتوقع ردة فعل الناس في دعمها وتشجيعها، إلى جانب مساعدتها اذا احتاجت أي شيء، مؤكدة أنها لم تتلق أي نوع من المضايقات.



