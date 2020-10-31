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محافظات

شاهد.. السفير الكرواتي وأسرته بالبالون الطائر في سماء الأقصر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت مدينة الأقصر اليوم، السبت، بعد تحسن الحالة الجوية ومستوى الرؤية، انطلاق عدة بالونات طائرة في سماء مدينة "المائة باب".


وقال مصدر بمطار البالون، إن "تومسلاف بوشنياك"، السفير الكرواتي لدى القاهرة، وعائلته، ركبوا إحدى البالونات وسط استعدادات أمنية مشددة.


وأبدى السفير وأسرته سعادتهم بهذه الرحلة المثيرة، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية أثناء رحلة البالون في الجو.



وكانت رحلات "المنطاد الطائر" عادت مجددًا إلى سماء الأقصر بعد توقف دام سبعة أشهر عقب جائحة فيروس كورونا، فمن أمام معبد حتشبسوت وقبل شروق الشمس واستعدادات تستغرق قرابة الساعة وفق الأحوال الجوية وتعليمات أبراج المراقبة ينطلق البالون الطائر ليزين مدينة المائة باب "طيبة".

وفي السياق، قال الملاح محمد محسن الحسينى، مدير أرض إقلاع البالون بالأقصر، انطلقت في سماء الأقصر أولى رحلات البالون الطائر التى كان على متنها 17 سائحا من مختلف الجنسيات؛ وذلك عقب توقفها منذ مارس الماضي، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "COVID19".


وأوضح "الحسيني"، أنه تم الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية بناءً على تعليمات الشركة المصرية للمطارات، منها تطهير البالون مع توفير مواد تعقيم للركاب قبل وبعد أي نقطة اتصال، كما تم توفير أجهزة تعقيم وتوزيعها فى أرجاء أرض الإقلاع والتأكد من ارتداء كافة الركاب لأقنعة الوجه.


وأضاف أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالأقصر بالإجراءات المتخذة في حالة الاشتباه فى اى حالة مرضية ، ايضا تم تنفيذ جميع التدابير للحد من الازدحام داخل ارض إقلاع البالون من خلال التخطيط المتقدم ومراقبة تدفقات الركاب بالتنسيق مع شركات البالون، مشيرا إلى انه تم اعلان الشركات بأنه سوف يتم إيقاف عمل الشركة حال مخالفتها للإجراءات الاحترازية.


وأشار إلى أنه تم تجهيز أرض الإقلاع مسبقا بتركيب شبكات المراقبة وكاميرات المراقبة الحديثة، وتم عمل صيانة للإضاءة لتغطي المطار وتم تحديث محطة متكاملة للمراقبة الجوية والأرصاد حديثة ومتطورة.


شاهد.. السفير الكرواتي وأسرته بالبالون الطائر في سماء الأقصر
شاهد.. السفير الكرواتي وأسرته بالبالون الطائر في سماء الأقصر
شاهد.. السفير الكرواتي وأسرته بالبالون الطائر في سماء الأقصر
شاهد.. السفير الكرواتي وأسرته بالبالون الطائر في سماء الأقصر

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