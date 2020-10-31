شاهد.. السفير الكرواتي وأسرته بالبالون الطائر في سماء الأقصر

شهدت مدينة الأقصر اليوم، السبت، بعد تحسن الحالة الجوية ومستوى الرؤية، انطلاق عدة بالونات طائرة في سماء مدينة "المائة باب".









وقال مصدر بمطار البالون، إ ن " تومسلاف بوشنياك"، السفير الكرواتي لدى القاهرة، وعائلته، ركبوا إحدى البا لونات وسط استعدادات أمنية مشددة.









وأبدى السفير وأسرته سعادتهم بهذه الرحلة المثيرة، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية أثناء رحلة البالون في الجو.











