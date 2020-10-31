البلطي بـ 18 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت 31 -10- 2020

ينشر "صدى البلد"، أسعار السمك اليوم، السبت 31 أكتوبر 2020، في

لتجارة الجملة، وفقًا لآخر التغييرات،

وسجل كيلو

سعرًا يتراوح بين 24 و27 جنيهًا.