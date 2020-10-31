مانشستر سيتي في ضيافة شيفيلد بـ الدوري الإنجليزي





ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ13 في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما، فيما تلقى هزيمة وحيدة.





في المقابل يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الـ19 وقبل الأخير بنقطة واحدة، من 6 مباريات (تعادل وحيد - 5 هزائم).





ويسعى مانشستر سيتي الذي حقق الفوز الثاني على التوالي بثاني جولاته على بورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لاستعادة توازنه محليًا بعد تعادله مع وست هام يونايتد 1-1 السبت الماضي بالجولة الـ6 من البريميرليج.





ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات نجميه سيرجيو أجويرو، وجابرييل خيسوس، لإصابتهما في أوتار الركبة.





ولكن، جوسيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي أكد أنه سيعتمد على المهاجم على الإسباني فيران توريس صاحب الـ 20 عاما، الذي جاء من فالنسيا، حيث قال: "ليس لدينا العديد من الخيارات لحين عودة أجويرو وخيسوس، لكن كان لدينا البديل بالدفع بفيران في هذا المركز".

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره، شيفيلد يونايتد اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".