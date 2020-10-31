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أخبار العالم

حل الكنيست والذهاب لانتخابات رابعة.. ماذا تنتظر إسرائيل حال عدم المصادقة على الميزانية اليوم؟

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
حكومة إسرائيل
حكومة إسرائيل
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم السبت، أن المهلة التي منحها حزب " كاحوال لافان" لحزب الليكود للمصادقة على ميزانية الدولة تنتهي مساء اليوم السبت وترقب إسرائيل لما سيقوم به حزب "كاحوال لافان" الذي يتزعمه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وقالت الصحيفة: إن ازمة المصادقة على الميزانية الإسرائيلية أدت إلى حل الكنيست وانتخابات رابعة في غضون عام ونصف في شهر أغسطس الماضي، بعد عدم المصادقة على الميزانية في موعدها في ذلك الشهر، إلا أن تمديد المهلة للمصادقة عليها منع ذلك.

وقال مسؤولون في " كاحوال لافان" ان "يد كاحوال لافان منذ دخوله الحكومة دائمًا كانت ممدودة للوحدة والتعاون، ويبدو ان الليكود لا يفوت فرصة للاهتمام بمصلحته بدل مصلحة الشعب".

وأضاف المسؤولون أن العمل غير الصحيح لحكومة نتنياهو مثل، غياب التعيينات وعدم تمرير الميزانية سوف يؤدي الى ضرر اقتصادي واجتماعي مستقبلي لا يمكن تصحيحه، والمهلة تقترب من النهاية او نمرر الميزانية أو مواطني إسرائيل سيعانون من وضع اقتصادي صعب".

وتابع المسؤولون "نحن مهتمون بعمل جيد ومتواصل للحكومة الحالية، لكن في حال لم تقم بتحسين أدائها، في نظرنا الإمكانيات مفتوحة ولن نتردد أي عملية سياسية أو برلمانية، حتى نتأكد أن يحصل مواطنو إسرائيل على حكومة فاعلة كما يستحقون".

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