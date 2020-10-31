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بين الناس

سكان حدائق الأهرام يشكون من عدم رصف الشوارع

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ أيمن منير، شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من سوء طريق البوابة الثانية بحدائق الأهرام.

وقال منير في شكواه: "إننا نعاني نحن سكان حدائق الأهرام من عدم رصف طريق حدائق الأهرام وتم رصف طريق الفيوم وتوسيعة وعدم الاهتمام بطريق الحدائق".

وأضاف أنه بعد توسيع طريق الفيوم تدهور حال طريق حدائق الأهرام بسبب التوسيعات وضاق طريق الهضبة ولا يوجد مخارج من طريق الفيوم لدخول البوابات.

وناشد المسئولين، سرعة رصف وتحسين الأسفلت بطريق بوابات حدائق الأهرام. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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