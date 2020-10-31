أفضل صورة في العالم.. تعرف على قصة سديم الهلال وعلاقتها بأبو ظبي

قال وسام أيوب، الحائز على جائزة وكالة الفضاء الأمريكية: إنه حصل على جائزة أفضل صورة في العالم وكانت الصورة بعنوان "سديم الهلال" وهذا كان بشهادة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، والذي ميز هذه الصورة أنها تحتوي على تفاصيل مختلفة عن سديم الهلال.





وتابع وسام أيوب، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه ظهر في الصورة تفاصيل لم تكشف من قبل، معقبا: "محدش قدر يوصل الصورة بالشكل ده"، لافتا إلى أنه التقط الصورة بتلسكوب شخصي، والتقطها من سماء أبو ظبي، والتي ساعده على ذلك اكثر ان سماء أبوظبي تتمتع بالنقاء الشديد وظلامها الدامس الذي يظهر تفاصيل الفضاء والنجوم.





وأوضح انه عمل كثيرا لإخراج الصورة بالشكل التي وصلت إليه، مشيرا الي انه يعمل في مجال الإعلام والفيديو منذ اكثر من 25 سنة، ولكن شغفه بالتصوير الفضائي لم يكمل سنتين، موضحا ان التصوير التلفزيوني يختلف في الكثير من التفاصيل عن التصوير الفضائي، ولكن بالتأكيد انه استفاد من خبرته السابقة في الإعلام ليثق موهبته في التصوير الفضائي.





وأضاف أنه أراد ان يلتقط صور فضائية تحاكي تلسكوب "هابل"، مستطردا أنه يستطيع ان يحدد مكان التصوير للظاهرة لكنه لا يستطيع ان يتحكم في زمنها، ولكن هناك محددات ومعايير لتصوير ظاهرة في ظروف ملائمة.





وذكر أن من هذه المحددات ان يكون الجو خال تمام من الهواء حتى الهواء الخفيف، ولا أن يكون هناك غيوم، وأن يكون ضوء القمر شبه متلاشي، مشيرا إلى انه يخصص اكثر من 20 ساعة لالتقاط صورة واحدة.