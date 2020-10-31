AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تزود سفنها الحربية بمنظومات صاروخية مضادة للغواصات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
سفن حربية روسية
سفن حربية روسية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت مصادر عسكرية روسية اليوم، السبت، أن بعض السفن الحربية في الأسطول العسكري لجيش البلاد ستحصل على منظومات تسليح متطورة مضادة للغواصات.

وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "قيادة سلاح البحرية في الجيش الروسي قررت تزويد السفن العسكرية الشبيهة بسفينة (الأدميرال غروشكوف) بمنظومات PLUR "الصاروخية-الطوربيدية" المضادة للغواصات".

وتعتبر PLUR من أخطر وأحدث المنظومات المضادة للغواصات التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة، فهي قادرة على إطلاق صواريخ محملة بالطوربيدات، ويمكن إطلاق صواريخها من مسافات بعيدة تصل إلى عشرات الكيلومترات، فعند إطلاق الصاروخ من المنظومة يحلق على ارتفاعات منخفضة فوق الماء، وحين دخوله منطقة الهدف ينفصل عنه طوربيد ويتوجه نحو الهدف عبر منظومة توجيه ذاتي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذو الفقار 99.. تحركات للجيش الإيراني على مساحة مليوني كيلومتر مربع

ظروف جوية سيئة.. تصادم سفينة حربية روسية بأخرى في مياه البلطيق

بسلاحها النووي وقواتها الجوية .. روسيا الأقوى عسكريا في العالم .. الجيش الروسي يصل لمرحلة الأكثر قدرة .. ألغى التجنيد الإجباري ويعتمد على المحترفين

ترشيحاتنا

تفاصيل صادمة.. رجل يتعرض لإصابات خطيرة بعد دخوله قفص حيوان

نظر محاكمة حمو بيكا في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر

رغم الاتفاق مع أذربيجان.. رئيس حكومة أرمينيا يطالب بوتين بالضمانات

بالصدفة .. 6 أشياء في الطبيعة تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. صور

لأول مرة الفنانة يسرا تكشف عن اسمها الحقيقي ..فيديو

جريمة وحشية.. هندية تقتل حماتها ثم تحاول حرق جثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان الصينية تطرح يوني كيه changan uni k شبيهة بورش كايين porsche cayenne.. صور

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في حفل ختام مهرجان الجونة

رسميا.. جاجوار تطرح jaguar e pace موديل 2021 الجديدة كليا.. صور