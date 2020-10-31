شقة دعارة إلكترونية.. صور عارية ومقاطع جنسية وستارة الزواج العرفي.. والأمن بالمرصاد

صور عارية لـ فتيات.. وأسعار متفاوتة هى عنوان لأساليب القوادين وفتيات الدعارة الجديدة من خلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يعرضون من خلال صفحات الفتيات على راغبي المتعة الحرام، ظنا منهم أن الأجهزة الأمنية لن تبحث عنهم ويتم ضبطهم.









شقة دعارة إلكترونية .. هذا المصطلح هو الأقرب لصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التى تعرض الفتيات على راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتحت ستار الزواج العرفي، إلا أن مباحث الآداب والأجهزة المعنية تبذل مجهودا لضبط القائمين على الصفحات وفتيات الدعارة لحفظ تقاليد المجتمع المصري.





- فيديوهات جنسية على الفيسبوك

في محافظة بورسعيد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 أشخاص ببورسعيد لقيامهم ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت المتابعة تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، مقطع فيديو لشخصين وبصحبتهما فتاة منقول من صفحة بأحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بأعمال خادشة للحياء العام، ما أثار حالة من الاستياء لمواطني محافظة بورسعيد، وأسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن أن القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها سائق، وبائع خضراوات، وربة منزل، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.





أقرأ أيضا | هنادي خدها الوبا أشهر مقولة لجرائم الشرف فى السينما.. العلاقات الحرام بين التار والعار





- دعارة إلكترونية في الجيزة

كما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع سيدتين بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب واحتوائها على صور فتيات وبضع عبارات يبدى خلالها استعداده لإحضار فتاتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة، وتم ضبطه حال تواجده بمنطقة الهرم بالجيزة، وتبين أنه عاطل، وبرفقته سيدتان مقيمتان بمحافظة القاهرة لإحداهما معلومات جنائية.





- إعلانات بـ صور عارية

وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل مادى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، واستغلالها فى نشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها الاستعداد لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بمنطقة الهرم بالجيزة ، وتبين أنها عاطلة مقيمة بمحافظة الدقهلية.





- رسائل اتفاق على ممارسة الجنس

كما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت بفيس بوك، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإلكترونية وعرض صور فتيات ونشر بعض العبارات تبدى خلالها الاستعداد لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم المنتزه ثان بالإسكندرية، وتبين أنها عاطلة مقيمة بمحافظة القليوبية ولها معلومات جنائية.





أقرأ أيضا | أسبوع بـ15 ألف جنيه.. حكاية شبكة 4 ستات وراجل للدعارة على الفيسبوك في الدقي





- شواذ بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما أقر أحدهما بممارسة الفجور وتسهيله للثاني عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة الثاني أيد ما جاء باعترافات الأول.





- ستار الزواج العرفى

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى وتحت ستار الزواج العرفى، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتبين أنها عاطلة ومقيمة بالإسكندرية وضبط بصحبتها شقيقتها.



