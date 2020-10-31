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اقتصاد

بحجم إنتاج 1.7 مليون طن.. 26 مليون دولار قيمة صادرات مصر من التمور في 2020

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع من التمور في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5% لتبلغ 26 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما بلغت الكميات المصدرة نحو 28 ألف طن.


وأوضح تقرير المجلس الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن مصر تحتل المركز 12 فى تصدير التمور فى عام 2019، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية، منوها بأن حجم تجارة التمور في عام 2019 بلغ حوالى 1.6 مليار دولار


وأضاف التقرير، أن من أهم الأصناف التصديرية للتمور المصرية هو (السيوى أو الصعيدى) الذي يشكل النسبة الأكبر فى الصادرات، إضافةً إلى تنامى صادرات تمور المجدول، حيث من المنتظر أن يكون لمصر دور عالمي كبير فى هذا المجال؛ نظرا لتنامي زراعته بكميات كبيرة حاليا كزراعات منتظمة مخططة.


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من جانبه، أشار هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى تصريحات لــ"صدى البلد"، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل التمور والتي تضم في تشكيلها كبار منتجي ومصدري التمور المصرية ومصنعاتها، إضافةً إلى الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى للتمور التابع لوزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ لبحث سبل تنمية صادرات مصر من التمور لمختلف الأسواق العالمية مع تحديد أهم الدول ذات الأولية للتركيز عليها في المرحلة الأولى واقتراح خطة عمل بإطار زمني لإنجاز التوجهات الإستراتيجية لتنمية صادرات التمور ومصنعاتها.


ونوه "برزى"، بأن مهام اللجنة تشمل، حصر أهم المعوقات التي تؤثر على تدفق صادرات التمور وكيفية زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية و تحديد المشروعات المقترحة لتنمية صادرات التمور.


وأشار إلى أن مصر أكبر دول العالم المنتجة للتمور وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.


وأكد أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل رفع مجموعة من التوصيات إلى وزيرة التجارة والصناعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لضمان استقرار صادرات التمور المصرية والحفاظ على جودتها وسمعتها عالميًا.


ولفت إلى أن مصر تستحوذ على 5% من حجم تجارة التمور عالميا، موضحًا أن الصادرات المصرية من التمور حققت زيادة بنسبة 100% العامين الماضيين، حيث ارتفعت من 25 ألف طن سنويا إلى 50 ألف طن سنويا.


وألمح إلى أن مصر تنتج سنويًا 1.7 مليون طن وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 2.6 مليون طن في غضون 5 سنوات.


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