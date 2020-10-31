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بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
إطلالات النجوم في
إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
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هاجر هانئ
حرص الكثير من نجوم الفن والمشاهير على جذب الأنظار على السجادة الحمراء، وذلك خلال مشاركتهم مساء أمس، الجمعة، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.


لم تقتصر الأناقة على النجمات فقط، ولكن لفت الكثير من النجوم الرجال الأنظار بأناقتهم وذوقهم الراقي في اختيار الإطلالات التي ظهروا بها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الرابعة.


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تميزت إطلالات النجوم بأنها تنوعت بين الغرابة والأناقة، حيث ظهر بعضهم بمجموعة من التصميمات الغريبة وغير التقليدية واختيار الألوان الملفتة مثل الممثل حسن أبو الروس وإسلام إبراهيم.


ونجح بعض النجوم في اختيار البدل الأنيقة والجذابة التي منحتهم مظهرا جذابا مثل الفنان هاني رمزى وآسر ياسين وأحمد حاتم وباقة كبيرة من النجوم الشباب.


الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.


كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة
بين الغرابة والأناقة.. شاهد إطلالات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة

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