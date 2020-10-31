غرفة البحر الأحمر تنظم ندوة ترويجية لـ 159 وحدة صناعية مجهزة لشباب المستثمرين

نظمت غرفة البحر الأحمر التجارية، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ندوة ترويجية، وتعريفية للمجمعات الصناعية المجهزة المتاحة فى المحافظة (١٥٩ وحدة صناعية) بمكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.





وقال خالد رضا عبدالجليل، رئيس الغرفة التجارية، إن الندوة تناولت شرح أنظمة السداد لقيمة الإيجار أو التمليك لتلك الوحدات الصناعية وطريقة التمويل للقروض المقدمة من بنوك مصر، وتنمية الصادرات، الأهلى، الإسكندرية؛ وفقا لمبادرة البنك المركزى المخصصة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة علاوة على شرح تفصيلى من جانب نجلاء عبد العال مدير عام إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للمساحات والوحدات المتاحة لشباب المستثمرين، فى القطاعات الصناعية المستهدفة فى المجمع الصناعى بالغردقة.





من جانبه، قال نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، إن كافة المرافق متوفرة فى ١٣ مجمعا صناعيا بالمحافظات المختلفة، وسيتم تسهيل إجراءات تسلم صغار المستثمرين، فضلا عن تقديم المزايا المتاحة أمام شباب المستثمرين حال الحصول على تلك الوحدات الصناعية المجهزة والتسهيلات من قبل هيئة التنمية الصناعية، بجانب دور جهاز تنمية المشروعات فى تمويل المعدات والآلات.





وفى ختام الندوة الترويجية قام الحاضرون بزيارة ميدانية على الطبيعة للمجمع الصناعى بالغردقة لتعريف شباب المستثمرين على طبيعة الموقع والاطلاع على ارض الواقع للوحدات الصناعية المجهزة واستغلال وجود المسئولين لايجاد اجابات وافية على مايدور فى ذهن شباب المستثمرين بالمحافظة.





وكانت الندوة الترويجية ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها الغرف التجارية فى المحافظات المختلفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة ،وتعزيز مناخ الاستثمار بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ٤٧ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ولتنمية وتطوير المحافظات الساحلية والحدودية لتوطين الصناعات المختلفة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومى المحلى.





وكانت الغرفة أعلنت طرح ١٥٩ وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات كفرصة متميزة أمام شباب المستثمرين فى المحافظة وذلك ضمن ١٦٥٧ وحدة صناعية مجهزة.





وقال رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية خالد رضا عبد الجليل إن تلك الوحدات بدأ بسحب كراسات الشروط والمواصفات لها فى الفترة من ١٣أكتوبر الجارى وحتى ٢نوفمبر القادم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ،والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة نظير مبلغ من ٢٠٠الى ٥٠٠جنيها يضاف لها ضريبة القيمة المضافة وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الاسكندرية حساب رقم ١٤٤٠٠١٢٢٠٠٤١٢٧علاوة على نسبة ١% كمصاريف التحصيل الالكترونى فى حال طلب الكراسة إلكترونيا عبر موقع الخريطة الاستثمارية https//www.investinegypt.gov.eg.





وأشار "عبدالجليل"، إلى أنه تحدد موعد ٢٣ نوفمبر القادم لتقديم الأوراق والطلبات بمقر الجهاز بمدينة الغردقة، لافتا إلى أن المساحات المتاحة ٣٣٦ مترا مربعا للوحدة بنظام الايجار الشهرى للمتر بـ ٢٠ جنيها، علاوة على إمكانية التمليك بالتقسيط على ٧سنوات تالية بفائدةنسبتها ٥%.





وأوضح أن مجالات الاستثمار المتاحة للوحدات المجهزة فى المجالات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيك والنسيج ومواد البناء وان الجهاز يوفر تمويل ميسر للآلات والمعدات لتلك المجالات والمساعدة فى استخراج المستندات، والتراخيص اللازمة للوحدة ،وتقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفنى.



