وجهة سياحية متنوعة.. خطة لتحويل توجو لمركز إقليمي بأفريقيا

على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تمتلك أصولًا سياحية رائعة ومناظر طبيعية، ومعالم ومواقع معترف بها عالميًا، وخط ساحلي بطول 45 كم مع شواطئ رملية جميلة، المطلة على المحيط الأطلسي، كل هذا يجعل توجو وجهة سياحية متنوعة.





ولدى توجو طموحات أكبر لتحقيقها، حيث قررت إجراء تغييرات كبيرة في القطاع السياحى حيث تسعى الدولة إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10٪ على الأقل بحلول عام 2022، مما يخلق بالتوازي ما لا يقل عن 10000 وظيفة لائقة في الصناعة بحلول ذلك الوقت.



اقرأ أيضا:



أنجولا.. كل ما تريد معرفته عن بلد الأنهار والشلالات.. صور





تسعى توجو لـ تعزيز وتطوير السياحة الساحلية والثقافية والرياضية والسياحة البيئية، ليس ذلك وفقط بل تتطلع الحكومة إلى تطوير سياحة الأعمال، حيث تريد السلطات في الواقع أن تجعل من توجو مركزًا إقليميًا، فهى دولة أكثر انفتاحًا على السياح، وفقًا لتقارير مختلفة وتصنيفات عالمية (منظمة التجارة العالمية ، بنك التنمية الأفريقي).





السفر إلى دولة تهتم بقطاعها السياحي بالتأكيد سيكون مغامرة شيقة جدا، ستوفر لك خدمة عالية الجودة، خاصة فى ظل تنويع وزيادة وتثمين عروض الضيافة والسياحة بشكل أفضل، كما أنك ستجد منطقة سافانا فى أقصى شمال توغو الغني بالكنوز التاريخية والثقافية، فضلا عن زيارة العديد من المواقع التي تضمها كمواقع للتراث العالمي لليونسكو، والتي تجذب السياح أكثر من غيرها وتشمل حديقة Fosse aux Lions الوطنية، ولوحات الكهوف في Namoudjoga، وسهول Oti الغرينية، ومحمية Mandouri.





منطقة كارا

تعد منطقة كارا، بوفرة حيواناتها ونباتاتها، وجهة سياحية أخرى معترف بها، حيث تتميز بتنوع بيولوجي كبير ومناظر طبيعية جذابة، من بينها مناظر Koutammakou (المدرجة في قائمة التراث العالمي) والتي تعد موطنًا لباتاماريبا ومنازلها الطينية الرائعة والمحميات الطبيعية في كيران وسراكاوا.







أما بالنسبة للمنطقة البحرية فـ توجو لديها العديد من عوامل الجذب الأخرى مثل الحدائق العامة والمتاحف ومراكز الفنون الخاصة والعامة والغابات المصنفة والمعالم المعمارية، مما يجعلها منطقة متنوعة للغاية ووجهة سياحية غنية، توجود على عكس الدول الأفريقية الأخري ذات الحرارة المرتفعة ولكن المناخ في هذه المنطقة بارد ومعتدل، بها نباتات مورقة وشلالات متعددة.