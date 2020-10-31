أمن الدولة العليا تحيل مدير مكتب وزير التموين السابق وآخرين للجنايات في قضية مشروع المخابز المليونية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية السابق و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية لتسهيل الاستيلاء على مشروع المخابز المليونية.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عمومية مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين على قرار لصالح المتهم الثاني بالموافقة الترخيص مخبز بقرية السيول بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.









كما أنه بصفته موظفا عموميا - مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية - طلب لنفسه ولغيره عطية وفائدة لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ بأن طلب لنفسه من المتهم الرابع - بوساطة المتهم الخامس - مبلغ مائتان وخمسين ألف جنيه، والمشاركة بشركو بلو إنترناشيونال للاستثمار والتنمية" - إدارة المتهمين الرابع والخامس - بحصة تبدأ بالعشر تزيد على مدار ثلاث سنوات حتى تبلغ الربع، مع تقاضيه الأرباح السنوية الناتجة عن تلك المشاركة، وكذا طلب للمتهم السادس وظيفة بالشركة المار بيانها - محل إدارتهما - براتب يتراوح من عشرة إلى عشرين ألف جنيه شهرية على سبيل الرشوة - مقابل استعمال نفوذه للحصول من القائمين على وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظي البحيرة وبني سويف والقليوبية والمنيا ورئيس جهاز مدينة بدر بمحافظة القاهرة على قرارات بتخصيص أراض للشركة المشار إليها لإقامة مشروع المخابز المليونية وتسهيل إجراءات تشغيل تلك المخابز، على النحو المبين بالتحقيقات.







