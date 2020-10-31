مدير عام المتاحف التاريخية: متحف المركبات الملكية فريد من نوعه في أفريقيا والرابع عالميا.. فيديو

قال شريف سعيد، مدير عام المتاحف التاريخية، إن متحف المركبات الملكية من أهم متاحف مصر، نظرا لأنه فريد من نوعه في أفريقيا، بالإضافة إلى تخصصه وهو بمثابة الرابع على العالم.





وأضاف شريف سعيد، أثناء استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن ملكة إنجلترا تستخدم العربات الملكية في المراسم الرسمية حتى الآن، وهو ما يبرز أهمية هذا المتحف، فهو بمثابة عودة تاريخية لجيل كامل من شباب مصر إلى العصر الملكي في مصر، الذي كان يضاهي رونق أوروبا.





وأشار"سعيد" إلى أن عربة اللؤلؤ الخصوصى التي قدمت للخديوي إسماعيل من الإمبراطورة إجوي، التي توازي حاليا رتبة فريق في الرتب العسكرية، تقديرا للخديوي في افتتاح قناة السويس، تؤكد أهمية مصر في هذا الوقت، إضافة إلى إقامة المراسم والطقوس وجمالها.





وأوضح مدير عام المتاحف التاريخية، أن بداية الترميم منذ عام 2001، وكان هذا الترميم إنشائيا للمقتنيات وغيرها، حيث كان مجهودا كبيرا بالأيادى المصرية.