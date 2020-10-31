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توك شو

النيل للأدوية: يوجد للشركة مشاركة قوية في السوق لمجابهة فيروس كورونا.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:17 م
مروة محمد
مروة محمد
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة مروة محمد، رئيس قسم صناعة الأقراص بشركة النيل، إنه شركة النيل تشارك بقوة في السوق من خلال أصناف عديدة من الدواء كأنواع أساسية في بروتوكول علاج كوفيد 19.

وأضافت مروة محمد، خلال حوارها المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة تستمر في صناعة تلك الأدوية، استعدادا للموجة الثانية من فيروس كورونا، متابعة أن تلك الأدوية فعاليتها قوية، نظرا لأنها قد تكون قام تجربتها مرات عديدة من قبل، حتي وإنها حققت إرضاء المرضى.

وأشارت"محمد"، إلى أنه لولا التفاجئ بالموجة الأولى من الفيروس لكان للشركة تواجدا فعلا في مجابهته من البداية، وبالفعل تم توفير كميات مناسبة للسوق في وقت قصير، ولكن تم اتخاذ الاحتياطات الكاملة من قبل بداية الموجة الثانية، عن طريق الاستمرار في توفير الكميات المناسبة للسوق المصرى.

وأكد رئيس قسم صناعة الأقراص بشركة النيل، أن الشركات بالفعل تحتاج إلى تحديث الماكينات، ولذلك قامت الشركات بالفعل في إجراءات التحديث، حتى يتم الوصول إلي تحقيق الكمية المناسبة للسوق المصري واحتياجاته من أصناف الدواء، مع متابعة ايضا إجراءات أعمال الصيانة.

وأوضح رئيس قسم صناعة الأقراص بشركة النيل، أن التطور في الماكينات تؤثر في الجودة للأدوية بشكل أساسي، ولكن الجديد لهذا التطوير والصيانة أنه سوف يتم توافر كميات أكبر من الأصناف، وبالفعل تم مضاعفة الأرقام للعام الماضى عن السنوات الماضية.

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