AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن: فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلا معاقا وينقله لدار رعاية بالإسكندرية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع طفل معاق في احدي شوارع مدينة الاسكندرية.

وعلى الفور تحرك الفريق وتبين أن الطفل يدعي أ.م يبلغ من العمر ١٧ عاما يعاني من تأخر عقلي ودائم الهروب من المنزل بسبب تعدي الاب عليه وعدم قدرته على الانفاق، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية.
 
وتم اصطحاب الطفل بعد الكشف الطبي عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة وجاري التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن تنقذ 5 أطفال يُستخدمون في التسول بـ وسط البلد

فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة فلسطينية وينقلها لأحد مراكز استضافة المرأة

التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنا وينقله لمستشفى الدمرداش

فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ سيدة مسنة تقيم بالشارع منذ 40 عاما

التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوي ينقذ مواطنا في الاسكندرية

ترشيحاتنا

فخر بلدنا.. شارة أرسنال تحول النني إلى بطل عند المصريين.. شاهد

هاخد التمام في أسبوع.. الرئيس السيسي يحرج رئيس الهيئة الهندسية بسبب طريق شرم الشيخ

السيسي: مصر ستشهد افتتاح أكبر محطة معالجة للمياه في غضون شهرين.. شاهد

بعد فضيحة مطار الدوحة.. قطر مهددة بتوجيه تهم جنائية دولية

واصفا إياه كالزواج.. قمر الدين: تطبيع السودان مع إسرائيل لم يتم بإملاءات وضغوط من الإدارة الأمريكية

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

بعد الكشف عن عملها الجديد.. شاهد أبرز فساتين وفاء عامر في الجونة

جاكيت زوجة السقا وجرأة رانيا يوسف.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الجونة 2020