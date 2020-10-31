وسط حراسة مشددة...السفير الفرنسي يزور الأقصر في زيارة غير رسمية





وكان قد وصل إلى مدينة الأقصر اليوم السفير الفرنسي فى زيارة سياحية لمعالم مدينة طيبة ومن المقرر ان يقوم بزيارة معبد الأقصر بالبر الشرقي ثم ينتقل الى البر الغربي لزيارة وادى الملوك والملكات ومعاد الملكة حتشبسوت بالدير البحري .



وكان قد انطلق بسماء الاقصر، بالون طائر يحمل بانر عليه شعار "الإ رسول الله " وذلك دفاعا عن نبي الأمة عقب نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة .

وانطلق البالون حاملا الشعار فى سماء مدينة المائة باب حيث قام بالمرور أعلى مدينة القرنة الأثرية . اقرأ أيضًا: تطبيق الإجراءات الوقائية بالفنادق العائمة عند استقبال السائحين في الأقصر.. شاهد وكان قد اطلقت إحدى الشركات للبالون بالاقصر هذه المبادرة وذلك رفضا للحملات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآتية من دول أوروبا .

وسط حالة من التكتم الإعلامي الشديد وحراسة مكثفة من قبل مديرية أمن الأقصر تفقد منذ قليل معبد الكرنك السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه وزوجته.