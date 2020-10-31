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برلمان

صحة البرلمان تطالب بخطة متكاملة بشأن مواجهة كورونا في الشتاء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
شدد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة قيام وزارة الصحة بإعداد خطة متكاملة للتعامل مع فيروس كورونا بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وتوقعات زيادة في أعداد المصابين.

وقال النائب في بيان له اليوم: لاحظنا الأيام الماضية عودة الأعداد في التزايد، وهو الأمر الذي يتطلب الاستعداد الكامل للمستشفيات لاستيعاب المصابين، مع ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالعزل في المستشفيات أو العزل المنزلي.

وأكد أبو العلا، أنه من الضروري أيضا التأكيد على أهمية توافر كافة الأدوية التي يتم استخدامها في بروتوكولات العلاج، مشددا في الوقت ذاته على تشديد الرقابة لمنع احتكار بعض الأدوية أو سحبها بصورة غير طبيعية.

ودعا عضو مجلس النواب، جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا على أهمية مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وكذلك النظافة العامة واستخدام المطهرات.

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