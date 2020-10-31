بعد حملة مقاطعة فرنسا.. صحيفة تركية تدافع عن زوجة أردوغان: تحمل حقيبة مزيفة

عاد الحديث مجددا عن حقائب اليد باهظة الثمن لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد مطالبته بمقاطعة المنتجات الفرنسية، بينما تحمل زوجته أمينة هذه البضائع.





وواجهت أمينة أردوغان، انتقادات لاذعة عقب إطلاق زوجها حملة مقاطعة منتجات فرنسا، حيث تم تصويرها وهي تحمل حقيبة من نوع "هيرميس" الفرنسية بقيمة نحو 50 ألف دولار، على الرغم من الأزمة المعيشية في تركيا.





ووسط حملة شرسة ضد زوجة الرئيس التركي، خصصت صحيفة "حرييت" المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عمودا، تقول فيه الكاتبة إن حقيبة يد سيدة تركيا الأولى "مزيفة".





وحاولت الكاتبة التركية هاند فيرات في صحيفة "حرييت" الدفاع عن زوجة أردوغان، عقب حملة من المعارضة طالبت السيدة الأولى في تركيا بحرق حقيبة اليد الخاصة بها كجزء من المقاطعة.





وتزعم الكاتبة نقلا عن مصادر مجهولة أن أمينة أردوغان "لا تدفع الكثير من المال لشراء الكثير من الحقائب". مدعية أنها لا تشتري المنتجات الأصلية بل تشتري "التقليد".





كانت تركيا قامت بمحاكمة صحفي تركي بسبب مقال انتقد خلاله حقيبة يد زوجة الرئيس التركي، ومظاهر الترف الذي تعيش فيه عائلة أردوغان بينما يعاني الشعب التركي.





وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، موجها حديثه لأردوغان "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ".





وأضاف أوغلو معربا عن رفضه تصريحات أردوغان حول فرنسا ورئيسها "أنت تتحدث فقط بدون أفعال.. هل تركت مواطنا لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟".



