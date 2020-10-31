AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد حملة مقاطعة فرنسا.. صحيفة تركية تدافع عن زوجة أردوغان: تحمل حقيبة مزيفة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:42 م
حقيبة يد زوجة أردوغان
حقيبة يد زوجة أردوغان الفرنسية تثير جدلا واسعا
Advertisements
قسم الخارجي
عاد الحديث مجددا عن حقائب اليد باهظة الثمن لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد مطالبته بمقاطعة المنتجات الفرنسية، بينما تحمل زوجته أمينة هذه البضائع.

وواجهت أمينة أردوغان، انتقادات لاذعة عقب إطلاق زوجها حملة مقاطعة منتجات فرنسا، حيث تم تصويرها وهي تحمل حقيبة من نوع "هيرميس" الفرنسية بقيمة نحو 50 ألف دولار، على الرغم من الأزمة المعيشية في تركيا.

ووسط حملة شرسة ضد زوجة الرئيس التركي، خصصت صحيفة "حرييت" المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عمودا، تقول فيه الكاتبة إن حقيبة يد سيدة تركيا الأولى "مزيفة".

وحاولت الكاتبة التركية هاند فيرات في صحيفة "حرييت" الدفاع عن زوجة أردوغان، عقب حملة من المعارضة طالبت السيدة الأولى في تركيا بحرق حقيبة اليد الخاصة بها كجزء من المقاطعة.

وتزعم الكاتبة نقلا عن مصادر مجهولة أن أمينة أردوغان "لا تدفع الكثير من المال لشراء الكثير من الحقائب". مدعية أنها لا تشتري المنتجات الأصلية بل تشتري "التقليد".

كانت تركيا قامت بمحاكمة صحفي تركي بسبب مقال انتقد خلاله حقيبة يد زوجة الرئيس التركي، ومظاهر الترف الذي تعيش فيه عائلة أردوغان بينما يعاني الشعب التركي.

وفي وقت سابق، قال  زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، موجها حديثه لأردوغان "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ".

وأضاف أوغلو معربا عن رفضه تصريحات أردوغان حول فرنسا ورئيسها  "أنت تتحدث فقط بدون أفعال.. هل تركت مواطنا لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟".

وانطلقت حملة في عدد من الدول العربية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، على خلفية استمرار نشر الرسومات المسيئة للنبي محمد، وهو ما استغله الرئيس التركي لصد الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات بلاده، إلا أن انتقادات واسعة طالت إدارته ومتاجرته بالقضية، إلى أن وصلت لحقيبة زوجته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حان وقت المواجهة.. معارضو أردوغان يقفون بالمرصاد.. كليجدار: العدالة والتنمية يجر تركيا إلى بحر من الأزمات.. داود أوغلو: سياساته خاطئة وأوصل الدولة لمرحلة الإنهاك

على خلفية الرسوم المسيئة.. المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من مقاطعة البضائع الفرنسية

نظام متناقض دوما.. الحقائب الفرنسية لـ أمينة أردوغان تثير غضب الأتراك

زعيم المعارضة التركية لـ أردوغان: احرق حقيبة زوجتك الفرنسية إذا كنت تجرؤ

ترشيحاتنا

شاهد.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بالعراق

حكم طباعة مصاحف على روح المتوفى وكتابة اسمه عليها

توقيع مذكرات تفاهم.. تفاصيل زيارة الوفد المصري برئاسة مدبولي إلى العراق

الأرصاد: شبورة مائية وأمطار خفيفة على عدة مناطق غدا.. والقاهرة تسجل 28 درجة

ما صحة الوضوء بالملابس الداخلية؟.. الإفتاء توضح

خلي بالكم من البلد وحافظوا عليها.. شاهد رسالة الرئيس السيسي لـ المصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

بعد الكشف عن عملها الجديد.. شاهد أبرز فساتين وفاء عامر في الجونة

جاكيت زوجة السقا وجرأة رانيا يوسف.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الجونة 2020