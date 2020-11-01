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برلمان

منها الإفلاس واضطراب الأحوال المالية .. حالات يعتبر المشروع فيها متعثرا بالقانون الجديد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف مشروع القانون، منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.

وحدد القانون الحالات التي يمكن اعتبار المشروع فيها متعثرًا، والتي جاءت كالتالي:

- إذا أشهر إفلاسه

– إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقريرًا من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

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