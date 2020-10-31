رجاء إبراهيم تكتب: رجاء شخصي (3)

إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية ،والنتائج المذهلة لذلك، رغم قلة الوسيلة ، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلي الله عليه وسلم في عبقريته ؟؟





هكذا وصف الكاتب والمفكر الفرنسي لأمارتين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه ( تاريخ تركيا ) .





أما جان جاك روسو فيلسوف فرنسا الأشهر فكتب يقول : لم ير العالم حتي اليوم رجلا استطاع أن يحول العقول والقلوب من عبادة الأصنام الي عبادة الإله الواحد إلا محمدا صلي الله عليه وسلم. أيضا وقد كتب مايكل هارت المستشرق الانجليزي في كتابة الخالدون مائة وأعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يقول : إن محمدا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمي وابرز في كلا المستويين الديني والدنيوي ، إن هذا الإتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديني والدنيوي معا يخوله ان يعتبر أعظم شخصية في تاريخ البشرية ، وقد ترجم الكتاب إلي اللغة العربية الأديب المصري الراحل أنيس منصور حيث رتب هارت العظماء الذين اثروا في التاريخ الإنساني فكان سيدنا محمد هو الأول وجاء الامام عمربن الخطاب في الترتيب رقم واحد وخمسون .كذلك كتب إدوارد مونته أحد فلاسفة فرنسا في كتابه ( العرب ) : عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ونزاهة التعبير والتحقق وبالجملة كان محمدا أذكي وأدين وأرحم عرب عصره ،واشدهم حفاظا علي الزمام فقد وجههم إلي حياة لم يحلموا بها من قبل وأسس لهم دولة زمنية ودينية لاتزال إلي اليوم .اما جوستاف لوبون المستشرق الفرنسي فقال عن محمدا صلي الله عليه وسلم: وإذا ماقيست قيمة الرجال بجليل اعمالهم كان محمد صلى الله عليه وسلم من اعظم من عرفهم التاريخ وأخذ بعض علماء الغرب ينصفون محمدأ مع ان التعصب الديني اعمي بصائر مؤرخين كثيرين عن الأعتراف بفضله .