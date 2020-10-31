ليلى زيدان تكتب: مليار جنيه زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية

مما لا شك فيه يمثل تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحسين برامج التدريب والتأهيل ركيزة أساسية فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وينعكس ذلك بوضوح فى جميع البرامج والاستراتيجيات التى عكفت الدولة على تطبيقها خلال الفترة الماضية وما زالت تمثل أولوية أولى بالنسبة لها.





وقد جاء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج واضحا وحاسما فيما يتعلق بضرورة دعم برامج الحماية الإجتماعية لجميع الفئات خاصة ذوى الإعاقة السمعية والعمل على تأهيلهم للالتحاق بكافة المراحل الدراسية، فضلا عن استعراض سبل وآليات زيادة تكافؤ الفرص التعليمية لهذه الفئة داخل مرحلة التعليم الأساسية للطلاب من أبناء أسر تكافل وكرامة .





ولم يقتصر دور القيادة السياسية على هذا وحسب بل تضمن التوسع فى البرامج الداعمة للطلاب الملتحقين حديثا بالجامعات من أبناء أسر تكافل وكرامة وزيادة الموارد المخصصة لذلك بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح تحقيق جهود تكافؤ الفرص التعليمية لهم بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.





ولعل خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا الشأن تكشف عن نظرة ثاقبة ورؤية بعيدة المدى حيث تركز بصورة أساسية على التدريب المهنى للشباب وتأهيلهم لسوق العمل وعبر هذه الرؤية يتم التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص لهؤلاء الشباب بعد تلقيهم البرامج والدورات التدريبية والمتميزة .





والحقيقة أن الدولة أثبتت عبر هذه البرامج إخلاصها وتفانيها فى تحمل مسئولياتها إزاء أبنائها من الفئات الأولى بالرعاية والحماية والمساعدة .





والمؤكد أن ما تقوم به وزارة التضامن حاليا من إنشاء وحدات للتضامن الإجتماعى داخل الجامعات الحكومية لهو خير دليل على استمرار دورها فى رعاية أبنائها وتأكيدًا لحرص القيادة السياسية على صياغة مستقبل مشرق لأبناء مصر على كافة الأصعدة .