بعد اقتحام 3 ملثمين أحد المنازل.. ما العلاقة بين كورونا وعصابات سرقة الكلاب

من المعروف أن اللصوص خاصة المسلحون منهم يسعون لاختراق المنازل لسرقة الأموال والمجوهرات أو المقتنيات الثمينة، ولكن الغريب أن مجموعة من المسلحين قاموا باقتحام منزل من أجل سرقة الكلاب فقط.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال سالي نايت بوكستون انها كانت ف يمنزلها في إسيكس يوم الجمعة الماضية، وتشاهد التلفاز مع والدتها صاحبة الـ 62 عاما، وكن أطفالها الـ 3 في السرير في الطابق العلوي، وكان المساء هادئ في الشارع أيضا.





وحوالي العاشرة والنصف مساءا حدث شيء غير عادي، وكانت البداية صوت قوي على الباب، اعتقدت أن الحمام ربما يكون انهار لما فيه من تسريبات مياه، وفتحت الباب الخلفي بالصدفة، وجدت 3 شخصيات ملثمة يقتحمون منزلها في بريطانيا.





وقام احدهم بر مادة مخدرة على وجهها، جعلتها غير قادرة على الرؤية ثم ضربوها عدة لكمات في وجهها، وألقوا والدها أرضا، ومع هذا الضجيج كان الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 9 و7 و 6 أعوام هضوا من الفراش بعد الأصوات العالية، وهم يصرخون ويبكون.





تم تسجيل الجريمة من قبل الشرطة انها سرقة، لكن اللصوص الذين اقتحموا منزلها لم يتواجدوا من أجل المال أو المجوهرات أو السلع الكهربائية أو مفاتيح السيارة، لقد جاءوا لثلاث كلاب صغيرة لطيفة تسمى كويني، وهي كلاب بولدوج إنجليزية ثمينة.





يبلغ قيمة الجرو الواحد صغير الحجم، حوالي 5000 جنيه إسترليني لكل منها إذا تم بيعها، وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها اللصوص منزل لسرقة كلب، في الأشهر القليلة الماضية، مع قضاء الكثير منا وقتًا أطول في المنزل، زاد عدد الأشخاص الذين يشترون أو يتبنون الجراء والكلاب، وأدى الطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار العديد من السلالات بمتوسط ​​2000 جنيه إسترليني أكثر من قبل الإغلاق.





وأدى هذا الارتفاع الحاد في الطلب إلى سرقات الكلاب والجراء، وتم تسجيل 2625 قضية بالفعل هذا العام، لكن المتوقع أن يكون الرقم الحقيقي ضعف ذلك ، لأن المالكين الخائفين لا يتصلون دائمًا بالشرطة، واللصوص غالبا ما يسرقون حيوانًا أليفًا لشخص ما من حديقة أو متنزه ، أو من خارج متجر أثناء وجود المالك في الداخل.