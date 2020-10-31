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فن

100 ألف مستمع لـ علي حسين في أولى ساعات طرح «حالف» عبر التواصل الاجتماعي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:10 م
علي حسين
علي حسين
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سعيد فراج
أطلق المطرب الشاب علي حسين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أغنيته الجديدة بعنوان "حالف" التي قدمها باللهجة العراقية، الأغنية حققت نسبة استماع عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغة مائة ألف مرة في الساعات الأولى من إطلاقها.

ويستعد "علي"، لتصوير الأغنية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بتقنية الفيديو كليب، الأغنية كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع عبد الله الهميم.

وقام عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي الخليجية التي تضم عدد كبير من الاعضاء بمشاركة الأغنية لديها بناءا على طلب اعضائها.

على صعيد أخر يسجل علي قريبا مجموعة من الأغنيات باللهجة المصرية على أن يصور إحداها بتقنية الفيديو كليب في العاصمة المصرية.

ويفاضل حاليا بين إطلاق ألبومه كاملا أو أغنية بطريقة السينجل.

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