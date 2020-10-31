بعد إغلاقه 48 ساعة.. فتح طريق الشرفاء بالمنيا أمام الحركة المرورية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فتح طريق الشرفاء شرق النيل أمام الحركة المرورية بعد غلقه لمدة ٤٨ ساعة لإنشاء أعمال خاصة بمشروع بورتو المنيا حفاظا على سلامة المواطنين.





كانت الوحدة المحلية للمنيا قد أعلنت غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل، في اتجاه قرية الشرفاء بدءًا من ميدان نفرتيتي، وذلك لتنفيذ أعمال على طول الطريق خاصة بإنشاء مشروع "بورتو المنيا"، التابع لجهاز مدينة المنيا الجديدة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأى مخاطر قد تحدث أثناء تنفيذ الأعمال بسفح الجبل





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وأضافت الوحدة المحلية، في بيان لها أنه على الراغبين في الذهاب والعودة إلى قرية الشرفاء والقرى المجاورة لها، استقلال الطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والنزول بطريق المرور القديم.



