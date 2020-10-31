AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إغلاقه 48 ساعة.. فتح طريق الشرفاء بالمنيا أمام الحركة المرورية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فتح طريق الشرفاء شرق النيل أمام الحركة المرورية بعد غلقه لمدة ٤٨ ساعة لإنشاء أعمال خاصة بمشروع بورتو المنيا حفاظا على سلامة المواطنين.

كانت الوحدة المحلية للمنيا قد أعلنت غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل، في اتجاه قرية الشرفاء بدءًا من ميدان نفرتيتي، وذلك لتنفيذ أعمال على طول الطريق خاصة بإنشاء مشروع "بورتو المنيا"، التابع لجهاز مدينة المنيا الجديدة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأى مخاطر قد تحدث أثناء تنفيذ الأعمال بسفح الجبل

اقرأ المزيد

وأضافت الوحدة المحلية، في بيان لها أنه على الراغبين في الذهاب والعودة إلى قرية الشرفاء والقرى المجاورة لها، استقلال الطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والنزول بطريق المرور القديم.

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين اتباع التعليمات الصادرة حفاظا على سلامتهم، وذلك أمس الجمعة وتم فتح الطريق مرة أخرى صباح اليوم السبت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 8 مليارات جنيه.. وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري

محافظ المنوفية يتفقد كوبرى عرب الرمل ونفق مشاة ببركة السبع بتكلفة 159 مليون جنيه

رئيس سفاجا: إعادة فتح طريق سوهاج - البحر الأحمر بعد إصلاح الانهيار الأرضي

سيول الصيف تضرب طرق البحر الاحمر| غلق رأس غارب - الشيخ فضل .. فتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط بعد إصلاح التلفيات.. وطوارئ بالأجهزة التنفيذية

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع مقاهٍ في البحيرة

غلق الطريق المؤدي لقرى شرق النيل من أجل إنشاء بورتو المنيا

ترشيحاتنا

الأسبوع الجاري.. لجنة 5 + 5 تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في حفل ختام مهرجان الجونة

بديل الفياجرا.. حكاية صيد القميري من هواية إلى مصدر رزق بالوادي الجديد

ترند الجونة السينمائي.. بطانة وفستان بـ سرة لـ رانيا يوسف.. وأخرى بـ الكاش مايوه

مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تعديات زراعية.. عقوبات تأديبية من مجلس الدولة لمسئول تقاعس عن مواجهة المخالفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. شاهد

سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور

رفقة خطيبها.. ديانا هشام بإطلالة صيفية على البحر