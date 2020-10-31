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أخبار العالم

خطفوا جثة شيخ متوفى بـ كورونا.. جنازة حاشدة تهدد بكارثة فى إسرائيل.. شاهد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:14 م
جنازة حاشدة تهدد
جنازة حاشدة تهدد بكارثة فى إسرائيل
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سمر صالح
احتشد مئات الدروز فى إسرائيل لتشييع جنازة شيخ درزي توفي بـ كورونا اليوم، السبت، دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مجدل شمس التي تخضع للإغلاق التام، وهو ما ينذر بكارثة بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.


واقتحم العشرات مستشفى إسرائيلي وخطفوا جثة الشيخ الدرزي المتوفى بكورونا، ويدعى الشيخ أبو زين الدين حسن حلبي ببلدة صفد، وأقاموا له جنازة حاشدة، في البلدة التي تخضع للإغلاق التام.


وقالت الصحيفة إن من بين المشاركين في الجنازة كثيرون جاءوا من منطقة الجليل شمال، ما يهدد بموجة عدوى جماعية بين الدروز في منطقة الشمال برمتها.

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