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منوعات

العثور على حمض نووي لأشباه بشر تعود إلى 160 ألف سنة شمال غربي الصين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:09 م
حمض نووي لأشباه بشر
حمض نووي لأشباه بشر
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أ ش أ
عثر علماء صينيون على حمض نووي لإنسان "دينيسوفان" القديم، وهي مجموعة منقرضة من أشباه البشر عاشت قبل حوالي 160 ألف عام، شمال غربي الصين.

وقال تشانغ دونغ جيو عضو فريق علماء الآثار من جامعة لانتشو الصينية - في تصريح اليوم السبت - إنه تم اكتشاف حمض نووي "لميتوكوندريا دينيسوفان" في رواسب تعود لأواخر العصر "البليستوسيني" الأوسط ترسبت قبل 160 ألف عام، حيث تم أخذ هذا الحمض النووي من كهف "بايشييا الكارستي" في هضبة "تشينغهاي-التبت" الصينية.

وأضاف جيو أن الكشف يقدم دليلا على أن إنسان "دينيسوفان" سكن الكهوف وكان له وجود طويل الأمد في هضبة "تشينغهاي-التبت"، ما يشير إلى أنه تكيف مع الحياة على ارتفاعات عالية وربما ساهم هذا التكيف في ظهور الإنسان الحديث على الهضبة.

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