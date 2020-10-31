إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بمركز دمنهور في البحيرة

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث تصادم سيارتين أمام قرية بسطرة، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال "إيمان. ع. إ"، ٢٢ سنة، و"أحمد. ر. ج"، ٤٤ سنة، مقيمين في قرية بسطرة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم سيارتين، وتم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





اقرأ أيضا: «الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور



