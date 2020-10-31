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أخبار العالم

سقوط طائرة عسكرية في العراق ومصرع طياريها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:10 م
سقوط طائرة عسكرية
سقوط طائرة عسكرية في العراق ومصرع طياريها
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قسم الخارجي
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط طائرة عسكرية في قضاء بلد، ما أدى إلى مصرع الطيار ومساعده.

وذكرت في بيان أن طائرة تدريبية عسكرية سقطت في قضاء بلد بسبب "خلل فني" أثناء أداء واجباتها الاعتيادية.

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وقال البيان إن العطل أدى إلى احتراق الطائرة وسقوطها في قضاء بلد، في منقطة غير مأهولة.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل طيارين برتبة مقدم ونقيب.

وشهد العراق، فجر السبت، حادثا مروعا قتل خلاله طفلين وأصيب فيه 28 آخرين إثر انفجار أنبوب غاز في محافظة المثني.

وأفادت وسائل إعلامية بإصابة 11 من عناصر الحشد الشعبي جراء الانفجار، بينما كانت تواصل فرق الإطفاء إخماد الحريق.

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