مع وجود فيروس كورونا.. هندسة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. والكلية تطرح المقررات أونلاين

- هندسة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية المشددة
- طرح المقررات الدراسية على المنصة التعليمية لجامعة القاهرة
- كلية الهندسة بجامعة القاهرة تلتزم بنسبة الطلاب المناسبة
منذ بداية العام الدراسى الجديد بجامعة القاهرة، وفي ظل وجود فيروس كورونا، تعمل كل كلية من كليات الجامعة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتفاديا للإصابة بالفيروس، كما تعمل الكليات جاهدة على تطبيق التعليمات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
ومن بين الكليات التى تبذل أقصى جهودها كلية الهندسة جامعة القاهرة.
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وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية تقوم بعمل العديد من الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية (أونلاين) للتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة بعد توجيهات وزارة التعليم العالي بتفعيل دور الكليات في مواجهة الأفكار المتطرفة والتأثيرات السلبية على توجهات وأفكار الطلاب.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الكلية ستعمل هذا العام بنظام التعليم الهجين، بحيث تكون نسبة الحضور في الكلية بواقع 60% مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية و40% (أونلاين)، حيث أعدت الكلية خطة العمل وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أنه تم إعداد استديوهات داخل الكلية لتسجيل المحاضرات التي يتلقاها الطلاب (أونلاين)، كما أن هناك دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على استخدام جميع الإمكانيات التكنولوجية لتسخيرها في العملية التعليمية، منوها إلى أنه لا يوجد برامج دراسية جديدة بالكلية هذا العام.
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ولفت إلى أنه جار طرح المقررات الدراسية للعام الجامعي الجديد على المنصات التعليمية الخاصة بالكلية وفقا للخطة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يتم الانتهاء من طرح باقي المقررات الأسبوع القادم.
وذكر أن هذه المقررات تكون بواقع 60% منها في مقر الكلية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة و 40% أونلاين ، من خلال طرح المحاضرات إلكترونيا على المنصة التعليمية، موضحا أنه سيتم تفعيل منصة "البلاك بورد" لطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها.
وكشف أنه تم إعداد استديوهات داخل الكلية لتسجيل المحاضرات التي يتلقاها الطلاب (أونلاين)، كما أن هناك دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على استخدام جميع الإمكانيات التكنولوجية لتسخيرها في العملية التعليمية، منوها إلى أنه لا يوجد برامج دراسية جديدة بالكلية هذا العام.
وقال إن جداول الحضور التي وضعتها إدارة الكلية من خلال حضور الطلاب بالتبادل، ستكون نسبة الحضور لن تزيد على 30% من مساحة القاعات، لافتًا إلى أن هناك سيناريو متوافقا مع توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون نسبة الحضور 60% في البرنامج و40% باستخدام الأنظمة الرقمية، والأولوية في الحضور هي نسبة 60% في الامتحانات والمعامل وحصص التمارين والحلقات النقاشية والـ 40% هي المحاضرات.
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وشدد عميد كلية الهندسة على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي أشارت لها الجامعة من ارتداء الكمامات والتعقيمات اللازمة التي تحافظ على صحة الطلاب ولن يتم السماح لأي طالب دخول المدرجات دون ارتداء الكمامة.
ولفت إلى وجود مراجعة يومية على مسئولي القاعات والحفاظ في المحافظة على تهوية جيدة أثناء تواجد الطلاب داخلها، بالإضافة إلى تقليل كثافة الطلاب داخل القاعات، مؤكدا وجود طاقم طبي متخصص لمتابعة الحالات المرضية فور حدوثها ونقلها لغرفة العزل المؤقت حتى يتم التعامل معها.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت شدد خلال الاجتماع على أن جامعة القاهرة تجهز للعام الجامعي الجديد مستفيدة من تجربتها الناجحة خلال العام الجامعي المنصرم في إدارة أزمة كورونا، والتي اعتمدت على وضع رؤية متكاملة تجسدت في خطة استراتيجية تم إقرارها وبدأ العمل بها في 26 يناير 2020 من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية والأنشطة تضمنت التعامل على عدة محاور.