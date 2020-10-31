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مع وجود فيروس كورونا.. هندسة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. والكلية تطرح المقررات أونلاين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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مريم عزت
  • هندسة القاهرة تلتزم بالإجراءات الاحترازية المشددة 
  • طرح المقررات الدراسية على المنصة التعليمية لجامعة القاهرة 
  • كلية الهندسة بجامعة القاهرة تلتزم بنسبة الطلاب المناسبة 


منذ بداية العام الدراسى الجديد بجامعة القاهرة، وفي ظل وجود فيروس كورونا، تعمل كل كلية من كليات الجامعة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتفاديا للإصابة بالفيروس، كما تعمل الكليات جاهدة على تطبيق التعليمات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
 

ومن بين الكليات التى تبذل أقصى جهودها كلية الهندسة جامعة القاهرة.
 

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وقال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية تقوم بعمل العديد من الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية (أونلاين) للتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة بعد توجيهات وزارة التعليم العالي بتفعيل دور الكليات في مواجهة الأفكار المتطرفة والتأثيرات السلبية على توجهات وأفكار الطلاب.


وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الكلية ستعمل هذا العام بنظام التعليم الهجين، بحيث تكون نسبة الحضور في الكلية بواقع 60% مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية و40% (أونلاين)، حيث أعدت الكلية خطة العمل وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح أنه تم إعداد استديوهات داخل الكلية لتسجيل المحاضرات التي يتلقاها الطلاب (أونلاين)، كما أن هناك دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على استخدام جميع الإمكانيات التكنولوجية لتسخيرها في العملية التعليمية، منوها إلى أنه لا يوجد برامج دراسية جديدة بالكلية هذا العام.


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ولفت إلى أنه جار طرح المقررات الدراسية للعام الجامعي الجديد على المنصات التعليمية الخاصة بالكلية وفقا للخطة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يتم الانتهاء من طرح باقي المقررات الأسبوع القادم.


وذكر أن هذه المقررات تكون بواقع 60% منها في مقر الكلية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة و 40% أونلاين ، من خلال طرح المحاضرات إلكترونيا على المنصة التعليمية، موضحا أنه سيتم تفعيل منصة "البلاك بورد" لطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها.


وكشف أنه تم إعداد استديوهات داخل الكلية لتسجيل المحاضرات التي يتلقاها الطلاب (أونلاين)، كما أن هناك دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على استخدام جميع الإمكانيات التكنولوجية لتسخيرها في العملية التعليمية، منوها إلى أنه لا يوجد برامج دراسية جديدة بالكلية هذا العام.


وقال إن جداول الحضور التي وضعتها إدارة الكلية من خلال حضور الطلاب بالتبادل، ستكون نسبة الحضور لن تزيد على 30% من مساحة القاعات، لافتًا إلى أن هناك سيناريو متوافقا مع توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بأن تكون نسبة الحضور 60% في البرنامج و40%  باستخدام الأنظمة الرقمية، والأولوية في الحضور هي نسبة 60% في  الامتحانات والمعامل وحصص التمارين والحلقات النقاشية  والـ 40% هي المحاضرات.


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وشدد عميد كلية الهندسة على ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي أشارت لها الجامعة من ارتداء الكمامات والتعقيمات اللازمة التي تحافظ على صحة الطلاب ولن يتم السماح لأي طالب دخول المدرجات دون ارتداء الكمامة.


ولفت إلى وجود مراجعة يومية على مسئولي القاعات والحفاظ في المحافظة على تهوية جيدة أثناء تواجد الطلاب داخلها، بالإضافة إلى تقليل كثافة الطلاب داخل القاعات، مؤكدا وجود طاقم طبي متخصص لمتابعة الحالات المرضية فور حدوثها ونقلها لغرفة العزل المؤقت حتى يتم التعامل معها.


جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت شدد خلال الاجتماع على أن جامعة القاهرة تجهز للعام الجامعي الجديد مستفيدة من تجربتها الناجحة خلال العام الجامعي المنصرم في إدارة أزمة كورونا، والتي اعتمدت على وضع رؤية متكاملة تجسدت في خطة استراتيجية تم إقرارها وبدأ العمل بها في 26 يناير 2020 من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية والأنشطة تضمنت التعامل على عدة محاور.

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