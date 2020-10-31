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تعليم

٤ نوفمبر.. انطلاق نموذج المحاكاة البنكي للعام الرابع بـ تجارة عين شمس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:20 م
تجارة عين شمس
تجارة عين شمس
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حسام الفقى
في إطار التعاون بين نموذج النظام المصرفي وكلية التجارة جامعة عين شمس، يبدأ النموذج دورته الرابعة على التوالى تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ دكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ دكتور خالد قدري، عميد الكلية. 


وأوضحت الأستاذ دكتور هيام وهبة، أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئول عن النموذج منذ بداية عمله بالكلية عام ٢٠١٧، إن النموذج بدأ فعالياته للسنة الرابعة بالكلية بمشاركة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي وبنك مصر وبرعاية البنك المصري لتنمية الصادرات.


وقالت إن النموذج يهدف إلى تعليم وتثقيف جميع  طلاب الكلية لجميع العمليات المصرفية والمالية وكيفية الالتحاق بالقطاع المصرفي ودوره في الاقتصاد المصري، وأيضا يقدم زيارات للبنوك على مدار العام وأيضا التدريب الصيفي للطلاب، كما يقوم النموذج بترشيح طلاب الفرقة الرابعة للعمل بالبنوك المشاركة مع النموذج، ويختتم فعالياته بتقديم شهادة معتمدة للطلاب المشاركين بالنموذج من الكلية والمعهد المصرفي، وبنك مصر.


جدير بالذكر أن نموذج المحاكاة البنكى هى خدمة مجانية لرفع مهارات جميع الطلاب بالكلية، حيث تبدأ فعاليات الافتتاح رسميا يوم الأربعاء ٤ نوفمبر ويستمر حتى أبريل المقبل.

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