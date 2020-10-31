٤ نوفمبر.. انطلاق نموذج المحاكاة البنكي للعام الرابع بـ تجارة عين شمس

في إطار التعاون بين نموذج النظام المصرفي وكلية التجارة جامعة عين شمس، يبدأ النموذج دورته الرابعة على التوالى تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ دكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ دكتور خالد قدري، عميد الكلية.
وأوضحت الأستاذ دكتور هيام وهبة، أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئول عن النموذج منذ بداية عمله بالكلية عام ٢٠١٧، إن النموذج بدأ فعالياته للسنة الرابعة بالكلية بمشاركة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي وبنك مصر وبرعاية البنك المصري لتنمية الصادرات.
وقالت إن النموذج يهدف إلى تعليم وتثقيف جميع طلاب الكلية لجميع العمليات المصرفية والمالية وكيفية الالتحاق بالقطاع المصرفي ودوره في الاقتصاد المصري، وأيضا يقدم زيارات للبنوك على مدار العام وأيضا التدريب الصيفي للطلاب، كما يقوم النموذج بترشيح طلاب الفرقة الرابعة للعمل بالبنوك المشاركة مع النموذج، ويختتم فعالياته بتقديم شهادة معتمدة للطلاب المشاركين بالنموذج من الكلية والمعهد المصرفي، وبنك مصر.
جدير بالذكر أن نموذج المحاكاة البنكى هى خدمة مجانية لرفع مهارات جميع الطلاب بالكلية، حيث تبدأ فعاليات الافتتاح رسميا يوم الأربعاء ٤ نوفمبر ويستمر حتى أبريل المقبل.